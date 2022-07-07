Названы напитки, повышающие риск заболеть раком на 90%

16:07, Сегодня
Здоровье и медицина
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Фото: pixabay.com

Любой напиток в горячем виде может быть опасен ля здоровья. Потому врач рекомендуют пить теплый чай или кофе.

Многолетние исследования изучали, как можно снизить риск потенциально смертельной болезни. Прежде всего, нужно обращать внимание на то, что вы едите и что пьете.

Об этом пишет издание Express.

Исследование, проведенное в Иране, показало, что очень горячие напитки могут быть связаны с повышенным на 90% риском заболеть раком пищевода.

Рак пищевода — это когда аномальные клетки в пищеводе растут неконтролируемым образом. Пищевод — это своеобразная трубка, которая переносит пищу изо рта в желудок.

Связь между употреблением горячих напитков и риском развития рака пищевода давно доказан медиками. Например, организация Cancer Research UK сообщает, что риск развития рака пищевода увеличивается, если вы пьете чай, кофе или другие напитки при высокой температуре. В исследовании сказано, что употребление 700 мл чая при температуре 60°C (140°F) или выше было «постоянно связано» с повышенным риском по сравнению с людьми, которые пили при более низкой температуре.

Ведущий автор доктор Фархад Ислам из Американского онкологического общества рекомендует подождать, пока горячие напитки не остынут, прежде чем пить их. Исследование перекликается с предыдущими выводами Всемирной организации здравоохранения, которая в 2016 году заявила, что напитки с температурой выше 65°C (149°F) являются вероятным канцерогеном.

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Автор материала:
Тали Малкина
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