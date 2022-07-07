Названы напитки, повышающие риск заболеть раком на 90%

Многолетние исследования изучали, как можно снизить риск потенциально смертельной болезни. Прежде всего, нужно обращать внимание на то, что вы едите и что пьете.

Исследование, проведенное в Иране, показало, что очень горячие напитки могут быть связаны с повышенным на 90% риском заболеть раком пищевода.

Рак пищевода — это когда аномальные клетки в пищеводе растут неконтролируемым образом. Пищевод — это своеобразная трубка, которая переносит пищу изо рта в желудок.

Связь между употреблением горячих напитков и риском развития рака пищевода давно доказан медиками. Например, организация Cancer Research UK сообщает, что риск развития рака пищевода увеличивается, если вы пьете чай, кофе или другие напитки при высокой температуре. В исследовании сказано, что употребление 700 мл чая при температуре 60°C (140°F) или выше было «постоянно связано» с повышенным риском по сравнению с людьми, которые пили при более низкой температуре.

Ведущий автор доктор Фархад Ислам из Американского онкологического общества рекомендует подождать, пока горячие напитки не остынут, прежде чем пить их. Исследование перекликается с предыдущими выводами Всемирной организации здравоохранения, которая в 2016 году заявила, что напитки с температурой выше 65°C (149°F) являются вероятным канцерогеном.

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