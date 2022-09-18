Мифы о зубах: что можно и чего нельзя делать

В стремлении к красивым и здоровым зубам люди часто действуют неверно, поскольку основываются на ошибочных утверждениях и мифах. Доктор постарался развеять их.

Здоровье зубов это показатель здоровья всего организма. Красивая улыбка и безупречные зубы сильно зависят от генетики, однако от правильного ухода зависит если не все, то многое.

Стоматолог Капил Кхурана рассказал, что людям очень мешают ошибочные утверждения о поддержании здоровья зубов, сообщает ukrhealth.

Доктор развеял самые распространенные мифы, которые мешают людям правильно заботиться о зубах.

Нельзя отбеливать зубы.

Часто пациенты в стремлении к белоснежной улыбке переусердствуют с отбеливанием. Однако бытует мнение, что процедура опасна, поскольку травмирует эмаль. Доктор Кхурана заявил, что это миф и отбеливать зубы можно, но перед процедурой важно обследоваться у стоматолога. Дело в том, что отбеливание важно проводить на полностью здоровых зубах.

Нет боли — зубы здоровы.

Большинство людей обращаются к врачам только в случае зубной боли, причем часто именно острой. А если боли нет, то врача посещать, по их мнению, нет необходимости. Доктор Кхурана предупреждает, что многие зубные болезни не сразу проявляются болью, поэтому человек обращается к врачу в уже запущенной ситуации. Не стоит пренебрегать профилактикой.

«Раз в полгода ходить к стоматологу – самая выгодная инвестиция», – настаивает специалист.

Жесткая чистка дает лучший эффект.

Агрессивная чистка зубов, например с помощью жесткой щетки, излишне травмирует эмаль и может повредить защитный слой. Лучше выбирать щетки мягкой или средней жесткости и применять правильную технику чистки.

Зубы мудрости надо удалить.

Не всем пациентам зубы мудрости доставляют сильный дискомфорт — некоторые даже не замечают их появления. Поэтому удалять все зубы мудрости нет необходимости. Стоматолог должен принять решение об удалении, основываясь на конкретных симптомах: боли, инфекции мягких тканей в этих местах, кариес, заболевание десен.

Сахар приводит к кариесу.

Сахар является причиной кариеса, но также негативно на зубы действуют продукты с высоким содержанием углеводов. Их длительное пребывание во рту провоцирует выработку бактериями кислот, ведущих к развитию кариеса.

Поэтому доктор Кхурана посоветовал употреблять меньше сладкого, жареного, мучного, и отказаться от газированный напитков и курения.

Главное — это соблюдать гигиену полости рта и регулярно посещать стоматолога, напомнил специалист.

Ранее Курсор писал, что стоматолог назвала блюдо, которое незаметно портит зубы.

Также наш сайт сообщал, что согласно данным британской ассоциация стоматологов, что зубы необходимо чистить непосредственно перед сном и еще один раз в течение дня.