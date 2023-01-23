На какие номера телефонов не нужно отвечать и почему опасно изменять свой номер

Всего один звонок может обнулить счет или поставить вас в затруднительное положение.

Помните, как несколько десятков лет назад по номеру домашнего телефона можно было определить адрес проживания человека? Сейчас уже немногие пользуются домашним телефоном. Однако номера мобильных телефонов тают другие опасности. Всего один звонок может обнулить счет или поставить абонента в затруднительное положение.

Об этом пишет портал ITsider.

Конечно, нельзя забывать о мошенничестве, которое сейчас процветает, хотя правоохранители пытаются бороться с такими проявлениями.

Опасность телефонных номеров

Практически все главные средства связи сейчас работают через веб. Многие люди перешли на обычные кнопочные телефоны, но некоторые звонки потенциально опасны. Вот несколько телефонов, на которые нужно отвечать осторожно:

иностранный код. К примеру, +1-303 это штат Колорадо (США). Также стоит обратить внимание на +7 – код россии. Соответственно, звонки от иностранных абонентов будут тарифицироваться по нормам международной связи;

неизвестные номера – многие сразу поднимают трубку, даже если звонит неизвестный номер. С большой вероятностью Вы попадаете на рекламщиков, а иногда и мошенников;

короткие номера – речь идет о номерах типа 800 или 700. Они могут принадлежать коммерческим организациям, но часто звонят по телефону интернет-магазины, спамщики и рекламщики;

бесплатные номера. Если Вы не ожидаете звонка от фирмы, то лучше проигнорировать. Как правило, Вам начинают задавать вопросы или проводят опрос;

звонки с мессенджеров – виртуальные номера или звонки с любого мессенджера потенциально опасны. Сегодня мошенники чаще всего используют такие номера для реализации мутных схем.

Особое внимание следует обратить на цифры номера. Дело в том, что злоумышленники любят мимикрировать под крупные организации, банки или государственные службы. В номере сменяют только цифру, причем могут использовать даже буквы. Присмотритесь ко всем коротким и странным номерам.

Почему опасно менять номер?

Все номера телефонов имеют привязку к соцсетям, банкингу и разным сервисам. При покупке нового номера рискуете получить все проблемы прошлого абонента. Операторы связи часто восстанавливают номера, особенно с хорошей комбинацией цифр и перепродают. Кроме того, Вы рискуете лишиться доступа к сервисам, где регистрировались ранее.

В нашем цифровом мире возможно многое, поэтому обращайтесь с телефонными номерами аккуратно.

Как сообщал Курсор, жителя Тель-Авива посадили в тюрьму за непрерывные звонки бывшей девушке.

Также Курсор писал о том, что Google удаляет все приложения для записи звонков из Google Play.