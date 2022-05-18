Назван фрукт, который помогает сохранить молодость

Благодаря огромному содержанию витамина C и кремния ананас эффективно сглаживает все недостатки на коже, благодаря чему лицо выглядит более молодо.

Употребление ананасов защищает от простуды и желудочно-кишечных проблем. Кроме того, этот фрукт следует есть при тошноте, особенно при качке в дороге.

Кроме того, ананас отличный поставщик витамина С — он укрепляет кровеносные сосуды человека, тем самым сводя к минимуму риск сердечных заболеваний.

Фрукт содержит 15% дневной нормы витамина С и 200% дневной нормы кремния. Ананас гораздо эффективнее других продуктов помогает бороться с ранними морщинами. Этот фрукт словно сглаживает все недостатки на коже, делая ее более гладкой и придавая лицу максимум молодости и красоты.

Курсор ранее писал, что врач рассказала об огромной пользе авокадо. Люсия Гарсия заявляет, что авокадо повышает сытость и препятствует усвоению жиров и калорий. Более того, этот фрукт богат витаминами А, С, Е, В, а также минералам.

Также сообщалось, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Кроме того, ученые доказали, что пиво продлевает жизнь. Исследования подтверждают, что мужчины, выпивающие один стакан пива в день, на 81% чаще доживают до столетнего юбилея.