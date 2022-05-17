Врач рассказала об огромной пользе авокадо

Американский врач Люсия Гарсия утверждает, что авокадо может заменить три яйца.
В 100 граммах авокадо содержится около 160 калорий и 15 граммов жира. В то время как калорийность обычного фрукта составляет от 30 до 90 калорий на 100 г, а содержание жира обычно не превышает 1%, говорят врачи.
Авокадо не вредит фигуре. Фрукт богат пищевыми волокнами. Пищевые волокна разбухают в воде, что повышает сытость и препятствует усвоению жиров и калорий.
Этот суперфрукт известен как «лесная сметана». В Латинской Америке местные жители часто едят авокадо, и это обеспечивает им крепкий иммунитет и здоровое пищеварение.
Авокадо богаты такими ценными веществами, как витамины А, С, Е, В, а также минералами, такими как калий, кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец и селен.
Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца. Новое исследование показало, что употребление достаточного количества воды не только эффективно предотвращает обезвоживание, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.
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