Названы ключевые ингредиенты для борьбы с сухой кожей зимой

По мере того, как погода становится холоднее, многие из нас, к сожалению, испытывают более сухую, неоднородную и раздраженную кожу.

SheFinds проконсультировались с сертифицированным дерматологом и экспертом по уходу за кожей, чтобы узнать больше об ингредиентах, которые питают сухую кожу и помогают придать ей сияние молодости даже в самые холодные месяцы года. Читайте советы, предложения и идеи доктора Клэр Волинкси, доктора медицинских наук, сертифицированного дерматолога из Нью-Йорка и клинического инструктора по дерматологии.

Ключевые ингредиенты отличной зимней сыворотки: витамин С и гиалуроновая кислота

Волински говорит, что лучшая сыворотка для сухой кожи при борьбе с суровыми последствиями зимы состоит из двух важных ингредиентов: витамин С (также известный как L-аскорбиновая кислота) и гиалуроновая кислота. По ее словам, витпмин C помогает предотвратить повреждение солнцем благодаря своим антиоксидантным компонентам, а также может помочь выровнять тон кожи и осветлить цвет лица. Когда дело доходит до гиалуроновой кислоты, Волински отмечает, что она может обеспечить достаточное увлажнение кожи, так как этот ингредиент повышает уровень влажности кожи (поэтому его часто можно найти в кремах и увлажняющих средствах, помимо сывороток), и может облегчить раздражающее ощущение стянутой, сухой кожи.

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