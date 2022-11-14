Названо лучшее комнатное растение для спальни

Сансевиерия в течение ночи выделяет кислород. Кроме того, она поглощает из воздуха опасные для здоровья вещества.

Популярное комнатное растение сансевиерия, которое называют «тещин язык», советуют ставить в спальнях для улучшения качества сна.

Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

По данным исследований, по ночам сансевиерия вырабатывает много кислорода, что благотворно влияет на состояние спящего человека, а утром способствует повышению настроения и концентрации внимания. Как отмечает издание, пониженный уровень кислорода может привести к головным болям после пробуждения, а более высокий – помогает мозгу лучше восстанавливаться.

Кроме того, растение способно очищать воздух от вредных веществ, поглощая ксилолы, трихлорэтилен, формальдегид, бензол и окись углерода.

Сансевиерия относится к роду бесстеблевых вечнозеленых многолетних травянистых растений семейства Спаржевые. В дикой природе она встречается в сухих каменистых регионах тропической и субтропической Африки, на Мадагаскаре, в Индии, Индонезии и Южной Флориде. В домашних условиях сансевиерия достаточно неприхотлива и не требует никаких особенных условий содержания.

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