Названо слово, укрепляющее романтические отношения

Эксперты из Университета штата Иллинойс (США) провели исследование и установили, что построению стабильных и счастливых отношений способствует выражение благодарности партнеру.

Об этом сообщает Daily Mail.

На протяжении 12 месяцев ученые анализировали жизнь более 300 пар, в среднем проживших в 10-летнем браке и имевших детей. Также были те, кто в среднем 7 лет жили в гражданском браке и тоже завели детей.

Исследователь Аллен Бартон утверждает, что можно добиться ошеломительного эффекта с помощью частого употребления слова «спасибо». По словам участников романтических отношений, они в большей степени признательны своему партнеру и удовлетворены своей личной жизнью, если часто слышат вышеупомянутое слово.

Если партнеры часто говорят друг другу «спасибо», то им проще переживать различные трудности в отношениях. Важный нюанс: выражать свою благодарность следует обоим партнерам. В среднем такие пары меньше думали о расставании и были увереннее в своем будущем. Также наличие такого простого фактора, как благодарность, помогало им проще справляться с конфликтами.

«Необходимо благодарить друг друга постоянно. Это является отличным способом справляться с трудными времена и краткосрочными конфликтами. Если человек чувствует, что его ценят и благодарны за его действия, то это значительно улучшает эффективность отношений», – говорит Бартон.

По мнению исследователя, нужно не просто благодарить партнера, а подчеркивать его ценность, чтобы он понимал, за что именно его любит партнер. Это является эффективной защитной от стресса, а потому Бартон рекомендует как можно чаще хвалить и благодарить своих любимых.

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