Названы комнатные растения, которые хорошо поглощают пыль

Мы ищем способы, как сохранить дом как можно дольше свежим и чистым. Может казаться, что грязь и пыль постоянно скапливаются. Однако некоторые из самых красивых лиственных растений действительно могут помочь избавиться от пыли дома.

Сансевьерия

Это очень популярное комнатное растение, которое может стоять на открытом воздухе без прямого солнечного света. Сансевьерия — очень эффективный воздухоочиститель от формальдегида, бензола, трихлорэтилена, ксилола и толуола.

Поскольку сансевьерия выделяет в воздух много кислорода и влаги, она уменьшает влияние аллергенов, помогая легче дышать. Более того, растение также невероятно простое в уходе, ведь является частью семейства суккулентов, поэтому расслабьтесь и позвольте ему выполнять свою работу.

Ховея Форстера

Пальма не только станет прекрасным украшением в вашем доме, но и обеспечит вам чувство ясности головы благодаря чистому воздуху. Она удаляет некоторые наиболее опасные токсины из воздуха, такие как формальдегид, аммиак и даже угарный газ.

Ухаживать за этим растением очень просто, даже если вы выращиваете его впервые — ему нужно мало влаги и много тени.

Хлорофитум хохлатый

Иначе его называют растение-паук. Оно очень эффективно удаляет загрязнители воздуха, такие как пыль, угарный газ, формальдегид, ксилол и толуол.

Особенно хорошо хлорофитум живет в ванных комнатах и кухнях. NASA доказали, что растение-паук способно удалить 95% формальдегида из герметичной камеры за 24 часа. Только представьте, как это может работать в вашем доме!

Спатифиллум

Мирные лилии (другое название) — потрясающие растения, поскольку могут похвастаться темными листьями и высокими элегантными белыми цветами. Ко всем своим преимуществам растение очень простое в уходе и помогает отфильтровать вредные токсины бензола, трихлорэтилена и формальдегида.

Убедитесь, что вы посадили растение в горшок правильно, чтобы в почву проходило достаточное количество воздуха. Тогда функция поглощения будет в несколько раз лучше.