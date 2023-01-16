Названы продукты, которые надо есть утром для ускорения обмена веществ

Если хотите, чтобы ваш метаболизм работал, как часы, а все полученные калории быстро преобразовывались в энергию, — важно не пропускать завтрак.

Диетологи говорят, что первая трапеза дня должны быть сытной, а съесть ее важно не позднее первого часа после пробуждения.

Об этом пишет healthline.

Но если вы хотите добиться еще более впечатляющих результатов, стоит завтракать определенными блюдами, которые «разгонят» ваш метаболизм.

Цельная овсянка с ягодами и орехами содержит все необходимые питательные вещества и надолго обеспечит сытость. Кроме того, в орехах много белка, на переработку которого организму приходится тратить больше энергии – и, следовательно, сжигать больше калорий.

Яичница с помидорами и луком — комплексное блюдо, которое обеспечивает потребность организма в питательных веществах. Высокое содержание белка помогает хорошо и надолго насытить организм и подстегнуть метаболизм, а низкая калорийность — поддержать фигуру. Результаты недавнего метаисследования подтвердили безопасность употребления яиц для сердца и сосудов, а завтрак, сочетающий в себе яйца, свежие помидоры и лук, врачи назвали самым полезным для сердечно-сосудистой системы.

Греческий йогурт с фруктами очень полезен при соблюдении диеты. Если вы всерьез следите за своей фигурой, вам не обойтись без молочных продуктов высокой жирности. Организму для нормального функционирования необходимы мононенасыщенные жиры и молочный жир – это один из оптимальных вариантов. В греческом йогурте много полезных жиров, а еще – много белка, который необходим для ускорения метаболизма. А красные и черные ягоды, даже замороженные, сохраняют много особых антиоксидантов, которые ускоряют процесс сжигания жира.

Авокадо — конечно, не полноценный завтрак, но он подойдет тем, у кого нет времени на приготовление полноценной трапезы. Он богат ценными микроэлементами и благодаря содержанию аминокислот, разгоняет обмен веществ.

Зеленый чай и вода с лимоном — вкусный и полезный напиток на каждое утро. Его лучше выпить в конце трапезы – содержащиеся в нем антиоксиданты ускорят метаболизм и помогут организму быстрее сжигать жир.

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