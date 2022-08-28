Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Некоторые продукты, помещенные в холодильник, теряют свои свойства и могут оказаться опасными для здоровья. Врачи перечислили такие продукты.

Мы привыкли, что хранение при низкой температуре помогает сохранить свежесть продуктов. Однако не все продукты это любят. Некоторые продукты, наоборот, приходят в негодность в холодильнике, теряя свои свойства

Эксперты не рекомендуют хранить в холодильнике крупы, чай, кофе и какао, сообщает newsyou.info.

Врачи предупредили: «Чай, кофе, какао, различные травы – все, что не герметично и может быстро отсыреть — нельзя хранить в холодильнике. Иначе в них формируется благоприятная среда для образования бактерий и плесени».

Такие же причины запрета хранений в холодильнике специй. Любые продукты в бумажных упаковках не пригодны для такого хранения.

Кроме того, врачи обратили внимание, что отварные макароны, рис и каши не стоит хранить в холодильнике, поскольку это не обеспечивает безопасного хранения. Они могут стать опасными для здоровья и спровоцировать пищевое отравление даже через пару дней, поскольку в продуктах развиваются болезнетворные микробы. Длительное хранение в холодильнике готовой пищи может спровоцировать желудочно-кишечные проблемы или отравления.

В холодильнике можно хранить консервы, продукты быстрого приготовления, не требующие заморозки, свежие овощи и фрукты.

А вот чипсы, снеки, сухофрукты, печенье правильно будет хранить в герметичном пакете в темном шкафу.

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