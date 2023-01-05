Названы продукты, которые славятся своим антираковым эффектом и подавляют воспаления

Специалисты рассказали, какие продукты обладают антираковым эффектом и препятствуют воникновению воспалений в организме. Эксперты рекомендуют включать их в свой рацион как можно чаще.

Важную роль в профилактики рака играют крестоцветные овощи. Капуста и брокколи оказывают противовоспалительное и антираковые действия благодаря содержанию сульфорафана.

Темные ягоды содержат в себе рекордное количество антиоксидантных веществ, которые эффективно борются с окислительным стрессом, что является предвестником развития опухолевых процессов.

Продукты с каротиноидами, содержащие ликопин и бета-каротин, оказывают антираковый эффект. Содержащийся в большом количестве в томатной пасте и томатном соке ликопин предотвращает рак простаты. А бета-каротин, которого много в абрикосах, тыкве и моркови, борется с клетками рака молочной железы и рака слизистых.

Продукты с клетчаткой считаются очень эффективными для защиты от рака толстого кишечника.

Продукты с витамином C, который поддерживает иммунную систему, также следует включать в рацион для профилактики рака (шиповник, квашеная капуста, болгарский перец, черная смородина).

Специи способны ингибировать микровоспаления, которые приводят к возникновению болезней сердца и сосудов, а также к онкологии. Специалисты рекомендуют такиеприправы, как куркуму, базилик и шалфей.

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