Названы семь мужских фраз, которые должны сразу насторожить женщину

Некоторые мужчины любят вставлять в свою речь фразы, которые, по их мнению, должны быть убедительными для женщины. На самом деле это самые настоящие отговорки.

Мужчины в разговоре с женщиной часто используют фразы, которые должны добавлять вес их словам и делать точку зрения более значимой. Но так думают только мужчины, потому что эти фразы женщина принимает как отговорки. Чтобы женщине не попасть в ловушку, которую устраивают эти манипуляторы, необходимо знать – а какой же истинный смысл у того или иного выражения.

Об этом пишет портал Клубер.

Отмечается, что таких фраз гораздо больше и звучать они в «авторском исполнении» могут немного иначе. Но суть от этого не меняется.

1. «Смотри, главное – чтобы ты в меня не влюбилась!»

Мозг человека устроен таким образом, что часто опускает частицу «не» в предложениях. И женщина воспринимает эту фразу как «руководство к действию». Такой прием используют пикаперы (мужчины, которые «снимают» понравившуюся им женщину для занятия сексом), когда заманивают очередную «жертву».

2. «Боюсь, что это опять плохо кончится»

Фраза, свидетельствующая о том, что мужчина испытывает серьезные проблемы с базовым доверием. Очевидно, что ему требуется помощь/поддержка профессионального психолога. Вот только он совершенно искренне не отдает себе в этом отчета. А это уже может стать проблемой для окружающих.

3. «Ты знаешь, я пока не готов переходить к серьезным отношениям»

По факту, он не хочет выстраивать подобные отношения именно с вами. Это любимое выражение безответственных мужчин. Вы для него — лишь временный способ для развлечения и удовлетворения потребностей в сексе. Поэтому, после такого заявления, можно смело говорить этому ухажеру «до свидания». С вероятностью 100% ничего дельного из этих отношений у вас не получится.

4. «Ну вот, ты опять все усложняешь!»

Это самая распространённая фраза-манипулятор. Произнося ее, мужчина пытается вернуть вас в удобное для него состояние. Часто — это состояние «жертвы» или «девочки для битья».

5. «Фактически, я с женой-то уже не живу… Мы чужие люди. Просто ещё не развелись»

Это, что называется «картина маслом». Мужчина прямым текстом говорит о том, что он женат и предлагает вам роль любовницы. Если для вас это ок — нет вопросов, можно оставаться с ним. Но если подобная роль точно не предел ваших мечтаний — имеет смысл задуматься.

6. «Да у меня вообще времени не было! Я не то, что позвонить — написать тебе ничего не мог!»

Расшифровка: «ты мне настолько безразлична/не интересна, что даже лень телефон в руки взять». Есть нюанс: смысл верен, при условии регулярного поведения по этой «схеме».

7. «Мне надо побыть одному. Давай сделаем паузу на некоторое время»

С вероятностью, близкой к 100%, мужчина собирается с вами расстаться. Просто его решимости не хватает для того, чтобы честно вам в этом признаться.

Как сообщал Курсор, названы фразы, которые помогут создать доверительные отношения в коллективе.

Также Курсор рассказывал о полезных фразах на иврите, которые помогут новым репатриантам.