Названы семь обязательных советов по здоровому питанию при заказе еды на вынос

Следуйте этим советам, если вы планируете поесть вне дома или заказать что-нибудь на дом, но не хотите жертвовать своим здоровьем.

Конечно, существует огромный выбор блюд на вынос, но все же они имеют репутацию серьезно вредных для здоровья продуктов.

Доктор Киран Далал, старший диетолог Fortis Escorts, рассказала Health Shots о том, как сделать выбор в пользу здорового питания вне дома или о том, как выбирать здоровую пищу на вынос или доставку.

1. Сначала салат

Заказываете ли вы еду через Интернет или ужинаете вне дома, убедитесь, что вы начали с салата, прежде чем переходить к основному блюду.

По данным Университета Пенсильвании, люди, которые едят салат перед основным блюдом, потребляют меньше калорий, чем те, кто этого не делает, потому что салат богат полезной клетчаткой. Известно, что клетчатка поддерживает чувство сытости и снижает аппетит. Но если вы в конечном итоге заказываете большую порцию основного блюда, попробуйте сохранить половину своей еды для другого приема пищи или поделиться ею с кем-то еще.

2. Внимательно прочитайте меню

Если вы не знакомы с меню, прочтите его, прежде чем заказывать еду. Выбор кухни до вашего приезда поможет вам избежать поспешных суждений, о которых вы можете пожалеть позже.

3. Перекусите здоровой пищей

Если вы голодны, вы можете переесть. Один из способов избежать этого — есть здоровые перекусы перед ужином, такие как фрукты, миндаль или суп. Это убережет вас от переедания. «Низкокалорийный перекус с высоким содержанием белка, такой как йогурт, может помочь вам чувствовать себя сытым и избежать переедания», — добавляет доктор Далал.

4. Проверьте, как готовится еда

Количество калорий в пище зависит от того, как она приготовлена. Приготовленная на пару или вареная пища — хороший выбор. Эти методы приготовления в среднем дают меньше жира и, следовательно, меньше калорий. В то время как жареные, хрустящие продукты обычно содержат больше жира и калорий.

5. Отдайте предпочтение овощам и белкам

Если вы заказываете еду, убедитесь, что она богата белком и включает много овощей. Бобовые, цельные зерна и нут — все это хорошие источники белка. Кроме того, избегайте нездоровой пищи, такой как картофель фри, сыр и соусы.

6. Откажитесь от сладких напитков

Все хотят выпить чего-нибудь сладкого и приятного за едой, но это не вариант для здоровья. «Если вы заказываете здоровую еду на вынос или с доставкой, пить воду до и во время еды, особенно если вы пьете ее вместо подслащенных напитков, — отличное решение», — говорит доктор Далал. Замена сахаросодержащих напитков, таких как кола, чай со льдом, лимонад и газированные напитки, питательными напитками или водой может помочь снизить потребление калорий и сахара.

7. Нет десерту

Если после еды вы все еще голодны, вместо десерта выбирайте зеленый чай, фрукты или йогурт. Но если вы не можете пропустить десерт, закажите его и попросите ложки, чтобы разделить их с друзьями или семьей.

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