Названы сочетания продуктов, которые помогут похудеть

Авторитетные диетологи заявили, что при помощи простых комбинаций продуктов можно не только вкусно перекусить, но и поспособствовать снижению веса.

Диетологи перечислили сочетания продуктов, которые могут помочь сбросить вес. Из простых сочетаний получаются вкусные и полезные блюда.

Сочетание клетчатки и белка помогает снизить уровень сахара в крови, а также гормонов голода, говорит диетолог Кайли Иванир. Это поможет вам сжигать жир между приемами пищи.

Нарежьте замороженный банан и съешьте его с арахисовой пастой, советует диетолог Джинан Банна. Таким образом, вы получаете клетчатку, белок и насыщенные жиры. Вы также можете есть крекеры из целлюлозы, но желательно не более пяти за один раз, в сочетании с сыром.

Диетологи Лиззи Лакатос и Тэмми Лакатос Шамс, разработавшие авторскую программу по преобразованию фигуры, рекомендуют есть яблоки с фисташками.

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