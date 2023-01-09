Названы топ-5 действий, которые нельзя осуществлять при зарядке смартфона

Эксперты рассказали о главных ошибках при зарядке смартфона, которые приводят к его быстрой разрядке и поломке.

Несоблюдение правил зарядки телефона может привести как минимум к снижению емкости аккумулятора.

Об этом говорится в материале iTechUA.

Портал рассказал о пяти частых ошибках при зарядке смартфона, которые приводят к его быстрой разрядке и поломке.

Первая и главная ошибка – использование некачественных зарядных устройств. Используйте только оригинальные зарядки, если вы не хотите нести гаджет в ремонт.

Во-вторых, не следует часто заряжать телефон в автомобиле от прикуривателя. Если все же возникла необходимость зарядить смартфон в машине, сначала подключите гаджет к зарядке, а затем заводите двигатель, иначе батарея может сгореть из-за скачка напряжения.

В-третьих, никогда не подвешивайте смартфон на проводе от зарядки: расшатает порт, и он выйдет из строя.

В-четвертых, не подвергайте гаджет перепадам температур. Не ставьте телефон на зарядку сразу, если пришли с холода.

Также не стоит использовать смартфон во время подзарядки, это ведет к перегреву.

Как сообщал Курсор, названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона. Так, более 90% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают быстро разряжаться.

Ранее мы писали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.