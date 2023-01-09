Названы топ-5 действий, которые нельзя осуществлять при зарядке смартфона

Несоблюдение правил зарядки телефона может привести как минимум к снижению емкости аккумулятора.
Об этом говорится в материале iTechUA.
Портал рассказал о пяти частых ошибках при зарядке смартфона, которые приводят к его быстрой разрядке и поломке.
Первая и главная ошибка – использование некачественных зарядных устройств. Используйте только оригинальные зарядки, если вы не хотите нести гаджет в ремонт.
Во-вторых, не следует часто заряжать телефон в автомобиле от прикуривателя. Если все же возникла необходимость зарядить смартфон в машине, сначала подключите гаджет к зарядке, а затем заводите двигатель, иначе батарея может сгореть из-за скачка напряжения.
В-третьих, никогда не подвешивайте смартфон на проводе от зарядки: расшатает порт, и он выйдет из строя.
В-четвертых, не подвергайте гаджет перепадам температур. Не ставьте телефон на зарядку сразу, если пришли с холода.
Также не стоит использовать смартфон во время подзарядки, это ведет к перегреву.
Как сообщал Курсор, названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона. Так, более 90% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают быстро разряжаться.
Ранее мы писали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.