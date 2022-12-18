Названы топ-5 лайфхаков для Windows

Есть определенные «фишки», о которых стоит знать каждому пользователю.

Операционная система Windows, казалось бы, вполне удобна для работы и досуга. Однако существуют определенные «фишки», о которых стоит знать каждому пользователю.

Полезные лайфхаки описаны порталом iTechUA.

Как управлять курсором с помощью клавиатуры

Случаются такие ситуации, когда ноутбуком или компьютером приходится пользоваться без мыши. Для этого Windows была встроена функция управления курсором с помощью клавиатуры. Порядок активации выглядит следующим образом:

Необходимо нажать левый Shift, NumLock и левый Alt.

Появится сообщение, в котором нужно нажать Да. Это можно сделать с помощью кнопки Tab или стрелок.

Управление курсором через клавиатуру активировано. Для перемещения следует использовать кнопки от 1 до 9.

Проверка компьютера на возможный майнинг

Мошенники могут удаленно подключиться к компьютеру, чтобы использовать ресурсы для заработка криптовалюты. Если ПК начал неожиданно подвисать, а время работы от аккумулятора резко снизилось, дело может быть в скрытом майнере.

Запустить проверку очень просто. Нужно перезагрузить Windows и сразу же перейти в «Диспетчер задач». При этом ни одна программа не должна быть активной. Если нагрузка на операционную систему или процессор слишком высока, дело 100% в майнере.

Как убрать надпись об активации Windows

Если человек использует пиратскую версию ОС, то ему точно знакома эта надоедливая надпись, мешающая просмотру контента. Некоторые просто перестают обращать на нее внимание, но это делать необязательно. Ее можно избавиться следующим способом:

Для начала необходимо открыть командную строку от имени администратора.

Затем введите команду bcdedit /set testsigning off.

Остается только перезагрузить компьютер.

Как смотреть YouTube в высоком качестве, если интернет слаб

Если у человека старый ноутбук, а интернет медленный, то про просмотр видео в хорошем качестве можно забыть. Специально для таких случаев в Хроме есть расширение h264ify. Оно изменяет привычный формат сжатия, из-за чего качество начинает изменяться к лучшему. Утилита незаменима для тех, кто часто тормозит воспроизведение видео. Расширение полностью бесплатно и безопасно для использования.

Как скрыть программы в Windows от посторонних людей

При использовании компьютера может потребоваться скрыть приложение от других пользователей. В этом поможет утилита Hide From Uninstall List. В нем можно скрыть программы не только на рабочем столе, но и в «Панели управления». При этом не нужно влезать в реестр и изменять какие-либо данные.

Как сообщал Курсор, эксперты провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Также Курсор информировал о том, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.