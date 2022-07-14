Названы три самых опасных напитка в жару

Употребление в жару некоторых напитков чревато серьезными последствиями для организма. Врачи назвали три напитка, которых следует избегать.

Повышенная температура воздуха оказывает на организм негативное влияние. Больше всего страдает сердечно-сосудистая система. Обезвоживание чревато загустением крови, что крайне опасно для людей, страдающих болезнями сердца.

Врачи настаивают, что важно постоянно пополнять запасы жидкости в жаркое время. Однако некоторые напитки очень опасны именно в жару.

Алкоголь. О его вреде известно всем, однако летняя жара и алкоголь могут привести к гипертоническому кризу, а в особенно серьезных случаях — и к инсульту.

Кофе. Кофеин имеет мочегонное действие, поэтому способствует обезвоживанию, что создает дополнительную нагрузку на сосуды. Даже охлажденный кофе опасен. Поэтому любителям кофе рекомендуют употреблять не больше одной чашки и лучше в прохладном месте.

Газированные напитки. Их опасность заключается в том, что они провоцируют резкий выброс сахара в кровь. А если напиток еще и сладкий, то он даже не утоляет жажду.

Лучшим напитком для жаркого времени врачи считают обычную негазированную воду. Это утоляет жажду и помогает предотвратить загустение крови.

Также можно побаловать себя зеленым чаем с лимоном, несладкими морсами, компотом из сухофруктов или легкими кисломолочными продуктами (тан, айран).

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