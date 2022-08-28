Ночной кашель: врачи рассказали, как избавиться от приступа

Когда человек принимает горизонтальное положение и пытается уснуть, его начинает беспокоить изнурительный кашель. Врачи дали рекомендации, как облегчить состояние.

Кашель является ответом на раздражение дыхательных путей. Таким образом организм пытается очистить органы дыхания от бактерий и слизи. Часто приступы кашля начинают мучить, когда человек намеревается уснуть.

Почему это происходит и как избавиться от мучительного кашля, рассказал euromd.

Когда человек занимает горизонтальное положение для сна, дыхательные пути не могут освободиться и слизь собирается в носоглотке. Она опускается в глотку из носовых пазух и провоцирует рефлективный кашель. Приступы кашля беспокоят человека во время сна, а также когда он ворочается и меняет свое положение.

Чтобы облегчить симптомы, нужно ложиться на высокую подушку и засыпать на боку, а не на спине. Это поможет избежать сильного оттока мокроты, накопленной за день.

Состояние ухудшается, если в комнате сухой и пыльный воздух. Он действует на слизистую раздражающе и не дает уснуть. Врачи рекомендуют делать чаще влажную уборку и применять увлажнитель воздуха. Не пренебрегайте проветриванием помещений — кондиционер дает прохладу, но не обеспечивает свежести воздуха.

При отсутствии аллергии на мед, можно взять в рот и рассасывать немного в горле. Это успокаивает и смягчает слизистую горла.

Для облегчения состояния дыхательных путей, можно выпить перед сном теплый чай, воду или молоко. Постарайтесь избегать газированных напитков или соков, которые усиливают раздражающее действие на слизистую.

Если такие методы не способны справится с приступами кашля, то нужно обратиться к врачу, который порекомендует муколитические и отхаркивающие препараты.

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