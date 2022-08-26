Окулисты рассказали, из-за чего развивается дальнозоркость

При дальнозоркости наблюдается боль и жжение глаз, а также головные боли после чтения или работы за компьютером. Для людей старше 40 лет это достаточно распространенная проблема.

Дальнозоркость (или гиперметропия)– это термин, описывающий состояние зрения, при котором объекты вдали можно видеть достаточно четко, а ближние предметы кажутся размытыми.

Около 50% людей старше 65 лет страдают от дальнозоркости, сообщает itmed.org.

В детстве глаза также обладают таким свойством, но при взрослении оно проходит. Бывают различные уровни дальнозоркости, которые определяют по фокусированию глаз на крупноплановых предметах. Почти на всех стадиях болезни могут помочь очки или линзы, хотя некоторые пациенты выбирают хирургическое решение проблемы.

В чем причина дальнозоркости?

Зрачки настраивают фокус на луч света, а полученное изображение направляют в мозг. У дальнозорких людей фокус нарушен, световые лучи объединяются в пучок неверно. Если хрусталик неправильно работает, то изображение не попадает на сетчатку, и предметы становятся размытыми. Дальнозоркость имеет свойство передаваться по наследству.

Основные симптомы

Это нечеткие изображения вблизи, соответственно прищуривание. У людей часто наблюдается боль и жжение в области глаз, характерной является также головная боль после чтения из-за чрезмерного напряжения.

Методы лечения

Офтальмолог ставит диагноз после офтальмограммы и тщательного обследования глаза. Дальнозоркость наиболее быстро исправляется очками. Также можно излечиться от дальнозоркости с помощью рефракционной хирургии. При операции проводится лазерная коррекция, то есть изменяется кривизна роговицы для правильного преломления светового луча и фокусирования его точно на сетчатке. Как профилактику заболевания офтальмологи рекомендуют проходить регулярные осмотры. Людям старше 40 лет, страдающим дальнозоркостью, очки нужны именно для чтения, и только позже могут понадобиться очки для четкой картинки и на расстоянии.

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