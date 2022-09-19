Врачи предупредили, что капли для носа вызывают проблемы с сердцем

Во время сезонного обострения вирусных заболеваний, насморк — частое явление. Использование сосудосуживающих препаратов для уменьшения симптомов заложенности и отечности носа чревато неприятными последствиями для организма.

Отоларингологи предупредили, что нельзя пользоваться сосудосуживающими каплями более семи дней, сообщает storinka.

Более длительное использование этих препаратов вызывает негативные последствия для сердца.

Прежде всего, эти капли вызывают привыкание, и лечение ими больше недели уже считается началом зависимости. Ее будет преодолеть достаточно сложно.

Но особенно опасно, что длительное применение препаратов для сужения сосудов приводит к изменениям в строении слизистой носа и сосуды разрастаются.

Врачи рекомендуют самостоятельно прекратить прием сосудосуживающих средств до начала привыкания.

Скрытая опасность капель заключается в негативном влиянии на адреналовые рецепторы, которые расположены по всему организму. Таким образом риску подвергаются все сосуды, включая головной мозг, при этом дополнительно увеличивается нагрузка на сердце.

При продолжительном использовании капель возникают риски развития гипертонии и даже инсультов. Возросшая нагрузка на сосуды увеличивает шансы развития варикоза.

Осознав зависимость и негативные последствия, человек пытается отказаться от приема сосудосуживающих средств, но сосуды уже не могут полноценно сократиться. Они расширяются, провоцируя отеки в носу.

То есть, с одной стороны, сосуды мышечной стенки хуже сокращаются, с другой – они становятся шире. Из-за этого может начаться застой крови. Поэтому следует принимать капли строго по назначению, и прекращать прием при первой возможности.

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