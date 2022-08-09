Почему лучше не завтракать в отеле: советы бывшей работницы

Бренди рассказывает об этом на своей странице в TikTok .

Женщина по имени Бренди 15 лет проработала в гостиничном бизнесе, сейчас ее ролики о закулисье работы вызывают очень жаркие обсуждения.

Она работала в нескольких гостиничных сетях и говорит, что во всех «не заморачиваются завтраками». Не следят ни за качеством продуктов, ни за чистотой. «Помню, как мне сказали использовать одно бумажное полотенце на все поверхности. Отвратительно, что мне пришлось протирать им такие вещи, как миски, лопатки и столы», – сказала она.

Кроме того, во многих отелях используют продукты до тех пор, пока они совсем не потеряют вид и не начнут портиться, говорит она.

Также, в отелях тесто для вафель используют повторно столько раз до тех пор, пока оно не начинает пахнуть пивом. Поэтому не нужно пробовать бесплатные завтраки, советует она.

Женщина отмечает, что ее опыт связан именно с завтраками, которые входят в стоимость номеров.

При этом многие комментаторы подтверждают слова девушки и делятся лайфхаками для туристов. В частности, один из подписчиков, говорит, что является аудитором в гостиничной сети и никогда не завтракает в отелях. Еще один советует выбирать только предварительно упакованные продукты.

Ранее редакция Курсора писала, что ученые назвали продукт, употребление которого повышает риск заболеть раком простаты.

Еще напомним, что диетологи назвали единственный вид хлеба, который мешает худеть.