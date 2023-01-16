Почему после снегопада так тихо – ответ ученых

Ученые рассказали об интересном акустическом эффекте, который люди могут наблюдать после выпадения снега.

Об этом сообщает The Guardian.

Многие из нас могли замечать, что после снегопада на улицу бывает тихо даже в тех местах, которые обычно шумные. По словам исследователей, это «волшебство» связано с тем, что эффект от заснеженных ландшафтов существенно подчеркивается изменением звукового ландшафта — возникает ощущение, словно на улице стихло все.

Отчасти это обусловлено тем, что снижается активность человека, ибо непосредственно во время снегопада на улице обычно меньше людей и движения на дорогах. Исчезают многие источники антропогенного шума, в том числе процессы строительных работ, ремонта дорог и так далее.

Однако это недостаточное объяснение. Ученые утверждают, что тишину после снегопада также объясняет акустический демпфирующий эффект снега, приглушающий эхо, отражающееся от земли и других поверхностей.

Снег состоит из кристаллов льда, которые эффективно изолируют звуки. В случае снегопада они неплотно упакованы вместе с большим количеством снега — получаемый пористый материал является хорошим звукоизолятором.

Более десяти лет назад эксперты провели исследование на Аляске. По итогам эксперимента установили, что звук холостого выстрела из пистолета на заснеженной поверхности ослабляется на 30 дБ. Это эквивалентно разнице между тем, когда человек говорит или шепчет.

По словам экспертов, важная роль в создании «тишины после снегопада» принадлежит преломлению звука. Это связано с тем, что во время снегопада земля характеризуется более теплым воздухом, а над ней — более холодным. Вследствие этой комбинации звук преломляется и изгибается вверх, что способствует снижению громкости, передаваемой на уровне земли.

Любопытно, что если снег частично растает и замерзнет, это наоборот может улучшить отражение. Исследователи отмечают, что жутковатая тишина после снегопада, как правило, представляет собой короткую паузу перед возобновлением «шумных работ».

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