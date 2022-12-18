Почему стоит отказаться от нарезанного магазинного хлеба: эксперты предупредили об опасности

Нарезанный хлеб – это удачный маркетинговый ход, который дает иллюзию экономии времени. На самом же деле такой формат хлеба не просто не выгоден, а еще и опасен.

Эксперты рассказали, какие недостатки имеет нарезанный хлеб.

Специалисты обращают внимание на то, что хлеб в ломтях портится быстрее целой буханки, а причиной этому служит большая площадь для поражения плесенью. К тому же хранение хлеба в полиэтилене еще больше способствует процессу распространения плесени на ломтях (в пакете образуется конденсат, и хлеб пропитывается влагой).

При этом, если нарезку вытащить из пакета, то очерствеет она значительно быстрее, чем целая буханка, поскольку хлеб в нарезанном виде отдает свою влагу, а корочка должна была бы ее хранить.

Однако самый большой недостаток состоит в том, как этот хлеб нарезают: на комбинатах используются специальные ножи, смазанные дешевым аналогом масла, благодаря чему ломтики выглядят ровными, не слипаются и не крошатся.

Кроме того, иногда для должного внешнего вида и увеличения срока хранения ломтики обрабатывают консервантами с содержанием этилового спирта, что может навредить человеческому организму, предупредили эксперты.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.