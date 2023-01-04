Психолог рассказала, как повысить мотивацию для тренировок

Запрограммировать себя и свой мозг на положительные ассоциации можно с помощью несложного совета от психолога.

Хмурым зимним утром или даже днем нужно приложить немало усилий, чтобы заставить себя заняться спортом, особенно после праздничных издевательств над фигурой любимыми блюдами.

Об этом сообщает Daily Mail.

Но когда новые леггинсы плотно облегают фигуру, а приятный на ощупь спортивная кофта имеет даже отверстия для больших пальцев, чтобы руки оставались в тепле, уговорить себя на пробежку гораздо легче.

Психолог Кэтрин Холлисси рассказала, что модная и привлекательная одежда для тренировок, в которой вы чувствуете себя хорошо, не просто усиливает положительные эмоции, но и устанавливает стойку ассоциацию со своей «тренировочной идентичностью».

«Именно это может дать вам необходимый импульс после рождественского баловства», — пояснила психолог.

Мучая себя неудобными, стесняющими костюмами и обувью, мы сами создаем условия для внутреннего недовольства. Лучше купите себе красивый и удобный спортивный костюм с вставками красного цвета – он будет мотивировать к регулярным занятиям и победам.

Кэтрин Холлисси порекомендовала: «Главный совет — разложите новый стильный спортивный комплект перед сном и наденьте его, как только проснетесь, чтобы у вас было больше шансов заняться спортом до того, как наступит день».

Теперь у вас есть все необходимое плюс мотив, и нет никаких оправданий!

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