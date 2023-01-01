Диетолог рассказала, может ли жевательная резинка помочь похудеть

Жевательная резинка не поможет волшебным образом сбросить лишние килограммы, но она может помочь сжечь калории и обуздать аппетит.

Многие люди думают, что жевательная резинка может помочь им похудеть. Некоторые говорят, что она сдерживает их тягу к еде или помогает изменить форму лица, укрепляя мышцы. Согласно некоторым исследованиям, жевательная резинка может не привести к значительной потере веса, но может помочь вам сжечь несколько дополнительных калорий.

Health Shots связались с диетологом Рохини Патил, чтобы понять, хороша ли жевательная резинка для похудения или нет.

Вот преимущества жевательной резинки для похудения:

1. Увеличивает частоту сердечных сокращений

По словам доктора Патила, «было продемонстрировано, что жевание резинки во время ходьбы повышает частоту сердечных сокращений и улучшает сжигание калорий». Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Physical Therapy Science, жевание резинки во время ходьбы может стимулировать людей ходить быстрее и тратить немного больше энергии, что может помочь людям избежать набора веса с возрастом.

2. Уменьшает аппетит

Жевательная резинка может уменьшить голод или аппетит, усилить чувство сытости и побудить вас есть меньше, что может снизить вероятность переедания.

3. Помогает справиться с тягой

Отвлекая ваше внимание, жевание жевательной резинки до и после еды уменьшит желание перекусить или съесть что-нибудь сладкое и поможет вам избежать переедания. Фактически, исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, показало, что жевательная резинка может уменьшить импульсивное переедание у людей со здоровым весом.

4. Сокращает потребление калорий

Другое исследование Университета штата Луизиана показало, что жевательная резинка помогла участникам снизить ежедневное потребление калорий до 40 калорий, помогая контролировать аппетит.

5. Сжигайте калории

Исследование Университета Род-Айленда показало, что люди, которые жевали жевательную резинку, сжигали больше калорий (примерно на 5 процентов), чем люди, которые этого не делали. Доктор Патил говорит: «Это также может помочь вам сжигать чуть больше калорий в день. Однако неясно, приведет ли какой-либо из этих эффектов к долгосрочной потере веса».

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