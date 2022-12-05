Психологи придумали интересный трюк, который меняет вкус еды

В эксперименте приняли участие 47 добровольцев, разделенных на две группы в зависимости от их ответов на вопросник о привередливости в еде.

Исследование было опубликовано в журнале Food Quality and Preference.

Хотя не существует установленного способа определить привередливого едока, эта категория, возможно, может включать людей с ограниченной диетой, испытывающих сильную неприязнь к определенным продуктам, требующих особого приготовления пищи, испытывающих трудности с приемом новых продуктов, или которые показывают признаки комбинации всех этих признаков.

После исключения предрасположенности к «сверхвкусным» горьким соединениям как причины различий в пищевом поведении, двум группам подавали еду в красных, синих или белых тарелках. В то время как цвет не имел никакого значения в восприятии вкуса непривередливыми едоками, придирчивые едоки сообщали об изменениях своих вкусовых ощущений в зависимости от цвета используемой посуды.

«Эти знания могут быть полезны тем, кто пытается расширить ассортимент продуктов питания. Например, если вы хотите побудить придирчивого едока попробовать больше овощей, которые, как известно, считаются горькими, вы можете попробовать подать их на тарелке или миске, которая, как известно, увеличивает сладость», — говорит психолог Лоренцо Стаффорд из Портсмутского университета в Великобритании.

Всем участникам дали образцы картофельных чипсов со вкусом соли и уксуса, чтобы они ели из разноцветных мисок, а затем добровольцев попросили ранжировать их на основе их желательности, солености и интенсивности вкуса. В то время как цвет чаши, казалось, не имел никакого влияния на интенсивность вкуса, были различия в двух других категориях — но только для привередливых едоков. Закуски в красных и синих мисках воспринимались как более соленые по сравнению с белыми, в то время как закуски в красных мисках воспринимались как менее желательные по сравнению с другими мисками.

В соответствии с более ранними исследованиями ученые предполагают, что упаковка, с которой участники более широко знакомы, могла повлиять на их вкусовые рецепторы.

По словам Стаффорда, если больше узнать о том, как подтолкнуть к поведению людей, которым сложно есть разнообразную пищу, это может значительно улучшить качество жизни как самих людей, так и окружающих их людей.

«Ограничение диеты может привести к дефициту питательных веществ, а также к проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца, плохое здоровье костей и проблемы с зубами», — говорит Стаффорд .

Сначала может показаться странным, что цвет миски может влиять на вкус пищи, но предыдущие исследования показали, как освещение и музыка могут влиять на пищевое поведение. Ведь все наши чувства связаны, в том числе и вкус.

По словам ученых, это новое исследование может помочь в лечении пищевой неофобии, нежелания пробовать новые продукты, говорит команда, стоящая за исследованием, но потребуются дальнейшие исследования для изучения более широкого диапазона цветов и более широкого спектра более питательных продуктов.

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