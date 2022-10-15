Психологи рассказали, как скорректировать поведение подростка

Подростки в возрасте в возрасте 13-18 лет нуждаются в помощи во время принятия решений, при этом важно подвести их к умению принимать ответственные и взвешенные решения самостоятельно.

Целью мудрых родителей является не просто послушный ребенок, а человек, самостоятельно принимающий ответственные решения. Хотя подростку обычно сложно выбрать правильный путь, и в результате все равно может потребоваться вмешательство.

Родители должны найти тонкую грань между чрезмерной опекой и полной свободой действий, сообщает nashamama.

Дело в том, считают психологи, что умение принимать решение и принимать ответственность за него является неотъемлемой частью взросления.

Естественно, дети стремятся к большей свободе, но и родители должны обеспечить их безопасность. Важно расширять круг ответственности ребенка по мере взросления, предоставляя ему право выбора. Увеличение степени независимости обеспечивает большую свободу, а это вызывает уверенность ребенка веру в собственных силах и учит принимать правильные решения.

Психологические исследования подтвердили, что подростки в возрасте в возрасте 13-18 лет нуждаются в руководстве при принятии решений. Это период развития, когда часть мозга, отвечающая за удовольствие, преобладает над частью, отвечающей за логику.

В качестве подсказки в диалоге с ребенком используйте три вопроса, которые можно задавать ему:

— Считаешь ли ты свое поведение безопасным?

— Считаешь ли ты, что поступил мудро и что этот поступок принесет тебе пользу в долгосрочной перспективе?

— Считаешь ли ты, что ведешь себя справедливо по отношению к другим людям?

Принятие сложного решения на самом деле означает рассмотрение множества нюансов, помогите ребенку понять, в чем именно заключается вопрос, сообщите ему о различных критериях, которые важно учитывать при принятии решения.

Подросток должен осознавать, что принимаемые решения реалистичны, и несут за собой определенный исход. Это поможет ребенку стать самокритичным.

Важно объяснить ребенку, как его решения влияют на других людей. Пусть он поймет, что перед принятием решения необходимо учесть множество факторов. И обязательно давайте ребенку достаточно времени на размышление перед принятием решения.

Также хороший совет — это дробление одного большого решения на несколько маленьких. Маленькие шаги в состоянии показать, двигаетесь ли вы в правильном направлении или нет.

Не забывайте: процесс принятия решений подростком требует практики. По мере взросления ребенка советы могут менять руководство им или контроль. И еще старайтесь поддержать ребенка в принятии ответственных решений любовью, опытом и доверием.

Обычно подростки подвергают сомнению опыт и убеждения родителей, поэтому придется приложить усилия, чтобы поддержать их на протяжении всей взрослой жизни.

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