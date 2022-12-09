Пять лучших упражнений для плоского живота

Скручивания — наиболее рекомендуемые упражнения для пресса, но они не очень эффективны.

Хотя скручивания полезны, они не являются наиболее полными или эффективными упражнениями для брюшного пресса. Поэтому, если ваша цель – похудеть, не стоит полагаться только на них.

Компания Health Shots связалась с Ванитой Батра, лайф-коучем, энтузиастом фитнеса и гуру счастья, чтобы узнать, какие упражнения помогут сделать пресс плоским и сделать живот упругим и подтянутым.

1. Кардио

Кардиотренировки необходимы, если вы хотите сжечь жир. Прежде чем уменьшать талию или живот, вы должны постараться избавиться от общего жира.

Выполняйте такие упражнения, как бег трусцой, бег, прыжки на корточках, бег по лестнице, выпады с прыжками, бёрпи, плавание, зумба, танцы или любой другой вид спорта, который может помочь сжечь жир и калории.

2. Подъем ног

Подъем ног — это упражнение на полу, которое отлично подходит для вашего пресса. Это упражнение задействует не только пресс, но и другие мышцы.

Можно просто лечь на спину и согнуть колени. Медленно поднимите обе ноги выше бедер и поднимите колени на уровень груди, держа подошвы вверх. Верните ноги в исходное положение, но помните, что они не должны касаться пола. Повторите это 15 раз и сделайте 2-3 подхода.

3. Планка

Планка — одно из самых простых и эффективных упражнений для плоского живота. Она работает с нижней частью спины, косыми мышцами живота и прессом — областями, где обычно происходит накопление жира.

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