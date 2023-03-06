Пять советов, которые помогут оставаться более сосредоточенным и внимательным

Существуют различные техники и механизмы преодоления трудностей, которые могут помочь вам оставаться сосредоточенными и внимательными.

HealthShots связались с Камной Чиббер, клиническим психологом, чтобы понять, как улучшить концентрацию.

1. Уменьшите количество отвлекающих факторов вокруг вас

Иногда вы оказываетесь в обстановке, где внешние отвлекающие факторы — пруд пруди. Итак, обо всем по порядку: вы можете избавиться от отвлекающих факторов, чтобы повысить концентрацию и внимание. Например, вы можете перейти в более тихое место, отключить уведомления на телефоне, включить релаксирующую музыку, чтобы успокоить нервы, или навести порядок на рабочем месте перед началом работы. «Не пытайтесь работать в режиме многозадачности и делать все сразу», — советует эксперт.

2. Старайтесь помнить о текущей деятельности

«Сосредоточьтесь на деятельности, которую вы пытаетесь выполнить в данный момент, поскольку осознанность — это ключ к вниманию», — говорит эксперт.

3. Будьте активным слушателем

Активно слушайте то, что обсуждается вокруг вас, а не где-то еще в своем уме. Перестаньте отождествлять себя со стрессовыми или тревожными мыслями в своем уме и избавьтесь от беспокойства, став активным участником событий вокруг вас.

4. Проверьте свои мысли

Эксперт говорит: «Оцените, не отвлекают ли вас мысли, чувства или ситуации, и попытайтесь решить эту проблему». Ваш разум всегда будет обманывать вас, заставляя поверить в свои мысли. Однако скажите «нет» этим бесконечным мыслям и вернитесь к настоящему моменту.

5. Достаточно отдыхайте

Убедитесь, что вы достаточно спите и отдыхаете, поскольку только отдохнувшие разум и тело обладают энергией, чтобы оставаться сосредоточенными.

Читайте также: названы заболевания, из-за которых может исчезнуть обоняние.