Раскрыто неожиданное свойство какао: кому полезно его пить

Для страдающих повышенным давлением очень рекомендуется добавить в свой рацион какао, поскольку этот напиток обладает удивительным свойством снижать артериальное давление.

Об этом сообщает zdorovia.

Ученые давно проводили исследования о влиянии какао на организм человека. О его полезных свойствах было известно с древних времен, а наблюдения только подтвердили эти факты.

Согласно накопленным данным, аборигены различных панамских островов применяли какао в виде традиционного ежедневного напитка. Ученые выяснили, что аборигены не страдали от повышенного давления в отличие от людей, заселивших материковую часть Панамы, которые не были любителями какао. Разные лабораторные анализы также подтвердили положительные свойства какао.

Кроме того, ученые пришли к выводам, что кровяное давление нормализовалось только у тех людей, у которых оно было повышенным. Таким образом, какао не снижало давление, когда в этом не было необходимости, например утром.

Также ученые отмечают уникальный эффект какао на сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию флавоноидов.

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