Разрушители пломб: стоматологи рассказали, где скрыта опасность

Пломбы на зубах, как оказалось, требуют особого внимания и ухода. Врачи предупредили, какие факторы влияют на их прочность, цвет и надежность.

Даже если вы поставили высококачественную пломбу, существует несколько факторов, которые могут существенно повлиять на срок ее службы.

Стоматолог и кандидат медицинских наук Светлана Багавиева предупредила, что может угрожать пломбам, сообщает storinka.

Зубной налет.

Образовавшийся налет нужно вовремя удалять. Ежедневно — зубной щеткой, нити и ирригатора, и периодически — с помощью стоматологических процедур.

«Длительное нахождение налета на запломбированном зубе опасно тем, что частицы налета проникают в щели между пломбой и зубом, из-за чего там возникает кариозный процесс», — объясняет стоматолог.

Неправильный прикус.

Повышенный износ эмали происходит из-за несовпадения верхних и нижних зубов, а также скрежетания или стискивания зубов (бруксизм). Увеличение нагрузки на зубы приводит к сколам или стиранию зубов. Правильно будет исправить прикус, обратившись за помощью к специалистам.

Курение.

Оно не просто крайне негативно сказывается на здоровье, но также меняет цвет эмали и цвет пломбы. Никотиновые смолы впитываются в эмаль и материал пломбы как в губку, придавая им серовато-коричневый цвет. «Его невозможно отчистить пастами с отбеливающим эффектом, потребуется исключительно профессиональная чистка, особенно если красящие вещества проникли глубоко в пломбу. А бывают случаи, когда единственное решение для восстановления цвета — это только замена пломбы на новую», — объяснила Светлана Багавиева.

Ранее Курсор писал про белые зубы: от чего зависит цвет эмали.

Также мы информировали, что названы 7 напитков, которые разрушают зубы.