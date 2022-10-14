Разрушители пломб: стоматологи рассказали, где скрыта опасность

Даже если вы поставили высококачественную пломбу, существует несколько факторов, которые могут существенно повлиять на срок ее службы.
Стоматолог и кандидат медицинских наук Светлана Багавиева предупредила, что может угрожать пломбам, сообщает storinka.
Зубной налет.
Образовавшийся налет нужно вовремя удалять. Ежедневно — зубной щеткой, нити и ирригатора, и периодически — с помощью стоматологических процедур.
«Длительное нахождение налета на запломбированном зубе опасно тем, что частицы налета проникают в щели между пломбой и зубом, из-за чего там возникает кариозный процесс», — объясняет стоматолог.
Неправильный прикус.
Повышенный износ эмали происходит из-за несовпадения верхних и нижних зубов, а также скрежетания или стискивания зубов (бруксизм). Увеличение нагрузки на зубы приводит к сколам или стиранию зубов. Правильно будет исправить прикус, обратившись за помощью к специалистам.
Курение.
Оно не просто крайне негативно сказывается на здоровье, но также меняет цвет эмали и цвет пломбы. Никотиновые смолы впитываются в эмаль и материал пломбы как в губку, придавая им серовато-коричневый цвет. «Его невозможно отчистить пастами с отбеливающим эффектом, потребуется исключительно профессиональная чистка, особенно если красящие вещества проникли глубоко в пломбу. А бывают случаи, когда единственное решение для восстановления цвета — это только замена пломбы на новую», — объяснила Светлана Багавиева.
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