С чем опасно соединять кофе: названы несовместимые продукты

Кофе не стоит сочетать с некоторыми видами продуктов, поскольку это не только не принесет пользы, но и грозит отрицательно повлиять на здоровье.

Кофе — любимый напиток многих людей, и у каждого свои вкусы и предпочтения: кто-то любит кофе с корицей, кто-то со сливками. Однако недавно проведенное исследование выявило продукты, которые лучше не сочетать с кофе.

Об этом сообщает Ua-novosti.

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Сочетание кофе с молочными продуктами считается классическим, поскольку молоко подчеркивает и смягчает вкус кофе. Но это неправильно. Каждая порция ароматного напитка выводит из организма почти 3 мг кальция. Собственно, поэтому и не стоит пить больше 3 чашек напитка. Это, кстати, в том случае, если вы восполняете запасы кальция, употребляя с продуктами не менее тысячи миллиграмм этого минерала в день. Молоко вместе с кофейным напитком совершенно бесполезно. Гораздо лучше выпить его спустя некоторое время. Также минусы кофейно-молочного сочетания в том, что молоко и сахар снижают тонизирующий эффект кофе.

Кофе и продукты, богатые цинком — это тоже неправильное сочетание. Чтобы в организме усвоились витамины от устриц, бобов, красного мяса, птицы, нужно сделать перерыв перед употреблением кофе.

Кофе и железосодержащие продукты несут реальную опасность для вегетарианцев и веганов. Дело в том, что полифенолы из кофе обладают свойством соединяться с железом и не дают ему усваиваться. Лучше не совмещать кофе и бобы, горох, чечевицу и нут. В противном случае организм будет недополучать необходимые полезные вещеста.

Кофе и витамины нельзя объединять. Здесь лучше сделать промежуток не менее одного часа. В идеале — полностью отказаться от кофеина при приеме витаминных курсов, поскольку кофе на дает усваиваться полезным компонентам.

Алкоголь и кофе считается самым неправильным и опасным сочетанием, угрожающим для печени и почек. Кроме того, таким образом значительно повышаются риски алкогольной интоксикации организма.

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