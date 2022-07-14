Шеф-повар назвал самые опасные части курицы, их лучше не есть

Самым безопасным является белое мясо грудки курицы. Этому мясу стоит отдавать предпочтение в повседневной жизни и его выбирать для рациона своих детей.

Эксперт по здоровому питанию, шеф-повар Сергей Синицын рассказал об опасности употребления куриных субпродуктов – желудка, сердца и печени. В этих частях содержится самое большое количество вредных соединений и веществ.

Об этом пишет mk.

Это связано с тем, что если курицу кормят химикатами или в нее попали паразиты, то находиться они будут внутри нее. Самым безопасным является белое мясо грудки, отметил эксперт.

Он советует куриное мясо подвергать тщательной термической обработке, лучше в двух водах. Ее нужно немного поварить, потом слить бульон, снова залить воду и варить дальше.

Курицу можно жарить, томить и тушить, но лучше перед этим ее немного поварить, говорит специалист.

Лучше выбирать фермерскую курицу, которая выглядит более худой и не такой белой, зато она натуральная. Некоторые производители обрабатывают курицу так, чтобы она казалась больше и жирнее. Потому нужно смотреть, чтобы на коже не было каких-то проколов, проверить, чтобы не было запаха аммиака или каких-нибудь химикатов.

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