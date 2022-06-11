Названа вредная привычка в питании, которая серьезно повреждает ваше сердце

Некоторые люди в стремлении похудеть попадают в замкнутый круг, то сбрасывая, то набирая вес. Такая «диета» может сильно навредить вашему сердцу.

Так называемое «циклическое изменение веса», т.е. неправильная схема похудения, восстановления его и последующего повторения диеты — очень опасно, говорят врачи. Это процесс, который заставляет вес подниматься и опускаться, как некогда популярную игрушку йо-йо.

Об этом пишет Eatthis.

Исследования Scientific American показали, 80% из тех, кто сильно похудел, начинают снова набирать вес в течение года. Кроме того, американское физиологическое общество доказывает, что диета йо-йо может серьезно повредить вашему сердцу.

Диета и колебания веса вызывают сильный стресс для организма, поэтому вырабатывается высокий уровень гормона стресса, называемого кортизолом.

Высокий уровень кортизола может вызвать воспаление в организме и привести к более высокому риску кардиометаболических заболеваний, предупредили врачи.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали, как улучшить работу мозга и поднять иммунитет всего за 10 минут.

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