Токсичное воспитание: какие вещи не стоит говорить своему ребенку

Воспитание может быть очень трудным, и будут моменты, когда вы можете потерять самообладание перед своими детьми. Вы можете даже сказать своему ребенку обидные вещи. Но если вы подвергаете его физическому или эмоциональному насилию или используете любовь своего ребенка к вам, чтобы контролировать его, вы — токсичный родитель. Использование страха, угроз или вины в качестве оружия против вашего ребенка не принесет пользы. Дети чувствительны и настроены реагировать не только на слова. Они понимают наше поведение и эмоции по отношению к ним. Травма, вызванная общением с токсичными родителями, может быть длительной, поэтому перестаньте говорить им обидные вещи.

HealthShots связались с психологом Малини Саба, чтобы узнать о токсичных родителях и о том, как они могут повлиять на ребенка.

Что токсичные родители говорят своим детям

1. Критика их внешности

Дети очень уязвимы и незащищены, когда дело доходит до обратной связи с родителями. По словам доктора Сабы, критика их внешности, например, тела, комментарии по поводу их одежды, волос или вообще того, как они выглядят, может быть очень уничижительной.

2. Принижают их

Токсичные комментарии, которые принижают чувства детей — например, когда вы называете детей глупыми, разочаровывающими, — заставляют их чувствовать себя бесполезными и очень вредны для них.

3. Несправедливое сравнение

Часто у токсичных родителей есть привычка сравнивать свое дитя с другим ребенком. Они склонны сравнивать свое чадо с его братом, сестрой, двоюродным братом или другим ребенком из его школы.

4. Обвиняют их

Токсичные родители в приступе гнева или разочарования могут обвинить детей. Такие комментарии, как «Я так многим пожертвовал ради тебя» или «Ты усложняешь мне жизнь», используются для того, чтобы заставить их чувствовать себя виноватыми и в долгу.

5. Ограничение их

Неправомерное использование своей властью над детьми, ограничение и манипулирование детьми с помощью ультиматумов очень токсично, будь то во время обучения или игры.

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