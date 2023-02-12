Врач перечислил продукты, которыми никогда нельзя кормить кошку

Очень часто хозяева, сидя за обеденным столом, решают побаловать своего питомцам чем-то вкусным, тем, что привыкли есть сами. Но делать этого категорически нельзя.

Многие ветеринары утверждают, что питания животных категорически должно отличаться от питания людей. Все из-за особенностей строения желудочно-кишечного тракта, а также из-за индивидуальности самого организма и его функций.

О том, какие конкретно продукты могут быть смертельно опасными для вашего кота или кошки, информирует сайт woman24.

В целом, издание информирует, что кошкам категорически не подходят для пищеварения сладости.

К примеру, шоколад, в котором содержится алкалоид. У человека он спровоцирует эйфорию и возбуждение, а вот для животных — дополнительная нагрузка на почки, из-за чего может развиться почечная недостаточность. Такой же эффект дает потребление кошкой винограда.

Глюкоза или сахароза для животных – это специфические вещества, к которым они не приспособлены эволюционно. Также нельзя давать кошкам продукты, которые были созданы искусственно, в результате переработки других продуктов. Речь идет, в том числе, о соленом, копченом, остром и жареном. Также нельзя давать продукты, которые проходили термическую обработку, к примеру, шашлык.

Разумеется, нельзя давать кошке алкоголь, в том числе мясо, которое было мариновано в алкогольных напитках (вина, ликера).

Ранее «Курсор» информировал, что ученые рассказали о способе общения с питомцами. Оказывается, главный секрет общения с животным кроется во взгляде, а не в улыбке, мимике или словах.

Напоминаем, что эксперты опровергли популярные мифы о кошках, в которые до сих пор верят владельцы. Эти мифы переходят из поколения в поколение, таким образом искажая достоверную информацию о жизни любимого животного и о его потребностях.