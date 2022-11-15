Ученые заявили, что повторное заражение COVID представляет значительный риск для здоровья

В первом исследовании по изучению влияния повторных инфекций SARS-CoV-2 на общее состояние здоровья человека ученые обнаружили, что повторные инфекции COVID могут увеличить риск неврологических заболеваний, диабета, проблем с легкими и сердечными заболеваниями. Полученные данные говорят о том, что вторая или третья инфекция COVID-19 может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, которых не наблюдалось при первоначальной инфекции.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

«В течение последних нескольких месяцев среди людей, перенесших COVID-19 или им сделанных прививок и ревакцинаций, и особенно среди людей, которые перенесли инфекцию и также получили вакцины, царила атмосфера непобедимости. обладая своего рода супериммунитетом к вирусу», — сказал старший автор нового исследования Зияд Аль-Али.

За последние пару лет становится все более очевидным, что COVID-19 — не просто кратковременное респираторное заболевание. В течение нескольких месяцев после заражения исследования показали, что выздоровевшие пациенты подвергаются большему риску проблем с сердцем, инсульта, неврологических заболеваний и диабета.

Но с появлением Omicron и сопутствующими массовыми волнами повторных заражений COVID неясно, сохраняются ли эти повышенные риски с каждым новым заражением. Если у человека все было хорошо после первого контакта с COVID, означает ли это, что вторая или третья инфекция будет похожей?

Согласно новому исследованию Аль-Али, каждая последующая инфекция COVID увеличивает совокупный риск возникновения у человека широкого спектра проблем со здоровьем. Его предыдущая работа показала, что начальные инфекции могут повышать риск возникновения проблем с сердцем и мозгом на срок до года.

В новом исследовании изучались последствия второй и третьей инфекций COVID в когорте из нескольких миллионов ветеранов США. В ходе исследования была создана контрольная группа из примерно 5 млн неинфицированных человек, и сравнивались их показатели нескольких заболеваний с тем, что наблюдается в когорте человек с одной инфекцией COVID (около 400 000 человек) и двумя или более инфекциями (около 40 000 человек).

«Бесспорно, наше исследование показало, что заражение во второй, третий или четвертый раз способствует дополнительным рискам для здоровья в острой фазе, то есть в первые 30 дней после заражения, и в последующие месяцы, что означает длительную фазу COVID. Это означает, что даже если у вас было два заражения COVID-19, лучше избегать третьего. А если у вас было три заражения, лучше избегать четвертого», — сказал специалист.

Полученные данные поразительно показывают, что люди, перенесшие вторую или третью инфекцию COVID, в три раза чаще страдают от проблем с сердцем или почками и почти в два раза чаще страдают от неврологических расстройств по сравнению с людьми, перенесшими только одно инфицирование COVID.

Возможно, самое важное, что нужно понять из этого нового исследования, заключается в том, что вторая или третья инфекция COVID не более опасны, чем первая, но вместо этого они создают дополнительный риск других проблем со здоровьем.

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