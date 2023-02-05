Три ошибки при заваривании чая, которые делают напиток невкусным

Чай является очень популярным напитком, который, однако, не все умеют правильно заваривать.

В азиатских странах существуют целые чайные церемонии, в ходе которых несколько раз заваривают чай, выдерживают определенную температуру на каждом этапе процесса, и учатся правильно пить напиток. Если все произошло правильно, тогда чай будто бы раскрывается, его вкус охватывает вкусовые рецепторы и переносит человека в состояние счастья и безмятежности.

А вот если чай заварить неправильно, то и пить его не захочется. Подробнее об ошибках, которые портят вкус напитка, информирует РБК-Украина.

Качество чайный листьев

При покупке чая следует отдать предпочтение крупнолистовым сортам, в которых каждый лист будет раскрываться в заварнике отдельно от остальных. Куда менее качественным является пакетированный чай, и улучшить или как-то раскрыть его вкусовые особенности невозможно. В пакетики насыпают либо очень измельченный лист, либо вообще гранулы. И что там внутри даже сложно понять. Также следует отдать предпочтение натуральному чаю без добавок и ароматизаторов.

Выбор воды для чая

Не стоит использовать воду из-под крана, так как водопроводная вода способна изменить и качество, и вкус чая. Для того чтобы в полной мере насладиться напитком, фильтруйте жидкость для заваривания чая или используйте качественную бутилированную воду. Также не следует использовать дважды перекипяченную воду.

Температура при заваривании

При заваривании чая вкус напитка будет определяться температурой. К примеру, зеленые сорта и улуны (традиционный китайский чай, промежуточный вариант между зеленым и черным) завариваются водой до 90 ⁰С, а вот черные, шу пуеры (разновидность китайского чая), травяные и смеси — 95-100 градусов.

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