Врач назвала напиток, который полезен при заболеваниях желудка

Этот напиток содержит много элементов, которые благотворно влияют на организм.

Расстройство желудка может быть вызвано множеством факторов и заболеваний, но в любом случае оно приносит серьезный дискомфорт. Во время расстройства желательно ограничить в питании некоторые продукты и напитки, а есть те, что нужно, наоборот, добавить, потому что они облегчают состояние.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, самым полезным для здоровья желудка является фруктовый кисель. Аналогов этого напитка по своему количеству питательных и полезных свойств попросту нет, а готовится он довольно просто: на основе фруктового компота с добавлением крахмала.

Самое важное свойство киселя – его можно и нужно пить людям с гастритами и язвой желудка. Напиток благоприятно влияет на слизистую желудка и микрофлору кишечника, поскольку способен сократить объем патогенной флоры.

Более того, смесь фруктового компота и крахмала помогает снизить уровень холестерина в крови и снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

«Курсор» писал ранее, что многие варианты напитков с кофеином могут быть чрезвычайно вредными для вашего здоровья в целом, особенно когда речь идет о вашей пищеварительной системе. Одним из худших виновников являются сладкие энергетические напитки.

Еще мы писали, что есть множество факторов, которые повышают стресс и нервное напряжение, а это в свою очередь негативно отражается на общем состоянии здоровья. Специалист по рациональному питанию Иван Алименко отметил, от каких напитков стоит отказаться, потому то они истощают в организме запас серотонина.