Три ошибки в уходе за волосами, которые стоит избегать после 50 лет

Нередко вы совершаете эти три ошибки с волосами, которые могут вас состарить, даже если вы об этом не подозреваете.

Эксперт назвал для портала SheFinds ошибки в уходе за волосами и их простые решения.

Плохой выбор цвета

Нет, не надо бежать в салон на пятидесятилетие и превращаться в блондинку. Но если ваша цель — выглядеть более свежей, Бен Кларксон, соучредитель New Hairline, напомнил, что нужно избегать сплошного темного цвета, который может сделать вас старше, чем вы есть.

«Цвет ваших волос должен дополнять тон вашей кожи, — сказал Кларксон. — Если у вас светлая кожа, угольно-черный — не лучший выбор, а использовать более одного цвета для придания глубины и объема — всегда хорошая идея».

Использование неправильного шампуня

Ваш шампунь влияет на вашу прическу, верьте или нет, и он может сделать вас старше, предупреждает Кларксон. «Шампуни для нормальных волос — не лучший выбор, когда вы становитесь старше, — сказал Кларксон. — Для красивых волос у вас должны быть правильные инструменты и продукты. Седые и стареющие волосы имеют определенные характеристики, которые требуют еженедельной маски, шампуня для защиты цвета, термозащиты и повышенных усилий в борьбе с пушистостью».

Плотные прически

По словам Кларксона, тугие пучки и конские хвосты, как правило, подчеркивают любые морщины или недостатки. «Лучше всего поработать со своим парикмахером, чтобы найти стрижку и стиль, которые обрамляют ваше лицо и подчеркивают ваши лучшие черты, — сказал Кларксон. — Я также советую отказаться от убранных назад причесок, которые кажутся слишком молодежными, таких как конский хвост или мини-пучок сбоку. Эти образы могут быть забавными и игривыми для 20-летней девушки, если они выполнены эффектно или женственно, но они могут состарить 50-летнюю, будучи не соответствующими ее возрасту».

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