Ученых пугает скорость повышения уровня моря

По оценкам ученых, глобальная скорость повышения уровня моря составляет около 1,3±0,1 миллиметра в год.

Исследование американских ученых показало, что в 20 веке уровень моря поднимался самыми быстрыми темпами за последние две тысячи лет.

Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования ученые проанализировали шесть участков вдоль Атлантического побережья США и определили факторы, влияющие на повышение уровня моря. Эксперты разделили их на глобальные, региональные и местные факторы.

Согласно исследованию, наибольший подъем уровня воды наблюдался около тысячи лет назад, во время отступления Лаврентийского ледникового щита. Это явление способствовало оседанию поверхности земли.

Они обнаружили, что динамика океана и процессы, происходящие в конкретных местах, оказывают гораздо меньшее влияние на повышение уровня моря. Таким образом, региональные факторы, такие как урожайность грунтовых вод и некоторые другие факторы, меняются со временем и зависят от местоположения.

Повышение уровня моря станет проблемой для некоторых городов уже в 21 веке. Больше всего пострадает государство Кирибати, которому осталось жить от 30 до 60 лет. К 2100 году низменные районы Бангладеш и Юго-Восточной Азии, где проживает около 100 миллионов человек, будут затоплены. Ближе к 22-му веку проблема повышения уровня моря затронет Санкт-Петербург, Венецию и Амстердам.

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