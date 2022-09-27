Ученые назвали три привычки, которые приводят к старению кожи у женщин

Врачи-дерматологи проанализировали зависимость межу склонностью к некоторым привычкам и состоянием кожи у женщин. В итоге разработаны рекомендации, от чего следует отказаться раз и навсегда.

Женщины тратят много времени и сил на поддержание молодости и красоты своей кожи. Однако есть такие привычки, которые ускоряют старение, несмотря на все омолаживающие процедуры.

Дерматолог Лив Кремер рассказала, что отказ всего от трех вещей обеспечит женщинам продление красоты кожи, сообщает pixelinform.

Это именно те камни преткновения, которые способны значительно изменить внешний вид женщины, и оставлять из без внимания не стоит ни в коем случае.

Чтобы уход за кожей не стал напрасным трудом, Лив Кремер настаивает на отказе от курения. В первую очередь вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, разрушают антиоксиданты в коже, что потом грозит атакой свободных радикалов и лишает кожу упругости.

Также курение создает такой оттенок кожи, который похож на желтоватый, а сморщивание губ при курении приводит к образованию ранних морщинок в уголках губ.

Кроме того, нужно отказаться от алкоголя. Диетолог рассказала, что частое или чрезмерное употребление алкогольных напитков вызывает излишнее продуцирование кортизола, гормона стресса. Кортизол поднимает уровень сахара в крови, что вызывает повреждение клеток и тканей. Также кортизол подавляет выработку гиалуроновой кислоты, из-за чего кожа выглядит вялой и пересушенной. А сухая кожа подвержена появлению морщин.

Эксперты в области красоты уверены, что кофеин — это дополнительный стрессовый фактор, который вызывает старение кожи. Спокойствие и полноценный отдых — лучшие средства для поддержания красоты.

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