Метод древних людей: ученые рассказали, как бороться со стрессом

Ученые провели исследование мозга и пришли к выводу, что далекие предки могут научить современных людей правильно расслабляться и позитивно влиять на свое здоровье.

По мнению многих экспертов, жизнь в городе повышает риск возникновения психических проблем, среди которых депрессия, тревога и даже шизофрения. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, как можно бороться с этими последствиями.

Об этом сообщает Science Alert.

Специалисты из Института развития человека имени Макса Планка привлекли к эксперименту 63 здоровых взрослых человека. Он предполагал МРТ-исследование и анкетирование, где содержались вопросы, способные привести к повышению чувства стресса.

Далее подопытных разделили на две группы. Первые должны были гулять в течение часа в людном ТЦ, а вторые – в парке общей площадью в 3 тысячи гектаров. Участники должны были не отклоняться от маршрута и не использовать смартфоны, после чего проходили анкетирование и сканирование мозга.

Ученые изучили конкретный участок мозга, миндалевидное тело, связанное с обработкой стресса, эмоциональным обучением и реакцией «бей или беги». Оказалось, что у представителей второй группы никаких изменений в миндалевидном теле не обнаружилось, а у первой заметно снизилась активность этого участка.

Есть версия, что всего 60-минутная прогулка в лесу способствует предотвращению развития стресса и ухудшения психического состояния. Помимо этого, прогуливающиеся на природе отметили, что испытали удовольствие и стали лучше концентрироваться на происходящем.

По мнению ученых, древние предки современных людей, которые много времени проводили в лесах, саваннах и прочих природных местностях, благодаря этому поддерживали свою психику в оптимальном состоянии. Они утверждают, что результаты этого исследования могут помочь в дальнейшем анализе связи активности мозга с времяпровождением на природе.

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