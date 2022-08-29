Как уснуть менее, чем за 60 секунд: способ индийских йогов

Речь идет о специальной дыхательной гимнастике, на которую требуется совсем немного времени.

Эксперты уверены, что правильное дыхание способно существенно ускорить благоприятное засыпание. Если вы страдаете бессонницей, можно попробовать использовать методику, которой пользуются индийские йоги.

Об этом пишет dpchas.

Как отметил научный эксперт из Университета Аризоны Эндрю Вейл, дыхательная гимнастика такого плана применялась во время медитаций.

Способ действительно работает, уверяет он. Например, очень действенно дышать по методике, чтобы заснуть, если проснулся посреди ночи. Также можно выполнять это простое упражнение перед сном, говорит эксперт.

Упражнение называется 4-7-8.

Суть его проста: на протяжении 4 секунд человек вдыхает воздух, 7 секунд он задерживает дыхание, а 8 секунд тратит на то, чтобы медленно выдохнуть. Эффективность этого упражнения высока за счет определенных ритмов дыхания, они позволяют оперативно успокоить нервную систему.

Также медики рекомендуют наладить свой график сна-бодрствования. Важно приучить свой организм засыпать и просыпаться в одной и то же время. Справиться с бессонницей помогут также теплые ванны и прогулки на свежем воздухе незадолго до сна.

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