Ученые определили, как правильно жарить картошку

Чем более хрустящим является картофель на вашей тарелке, тем выше риск развития злокачественных опухолей.

По мнению ученых из Агентства по пищевым стандартам Великобритании (FSA), сильно жареная картошка увеличивает риск рака.

Об этом пишет grodno24.com.

Ученые объясняют, что во время жарки картофеля до коричневого оттенка, когда и возникает характерная хрустящая консистенция, в продукте выделяется акриламид. Это вещество является опасным с точки зрения риска возникновения опухолей.

Эксперты агентства подчеркивают, что картофель ни в коем случае нельзя пережаривать, а людям нужно вообще стараться воздерживаться от частого употребления жареной, печеной пищи и тостов. При приготовлении таких продуктов допускается только светло-золотистый оттенок.

Ученые FSA рекомендуют людям есть большие вареной и парной пищи. Рекомендуется ни в коем случае не хранить картофель в холодильнике, так как это вызывает химические изменения, увеличивающие содержание акриламида.

Эксперты FSA предупреждают в своем заявлении и производителей переработанных продуктов питания, в число которых входят чипсы и тому подобная продукция. Акриламид, который также содержится в табачном дыме, доказал свою способность выступать в роли канцерогена в опытах на животных. Полученные FSA данные позволяют предположить, что все группы населения, но в особенности дети, потребляют сегодня значительно больше акриламида, чем это необходимо.

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