Ученые предупредили, что храп может привести к потере зрения

Такое повседневное явление как храп ночью может спровоцировать развитие глаукомы и в дальнейшем угрожает частичной или полной слепотой.

Постоянный храп, а также частые пробуждения ото сна, могут вызвать повышенное внутриглазное давление.

Британские ученые провели исследование и определили, что храп опасен развитием глаукомы, сообщает Medpravda.

Глаукома опасна тем, что может перейти в частичную или полную слепоту.

В течение 10 лет ученые проводили исследования и отслеживали состояние 400 тысяч человек от 40 до 69 лет. Исследователи оценивали у участников эксперимента модели сна.

Вероятность развития глаукомы в значительной степени зависела от различных характеристик сна, таких как храп, бессонница, дневная сонливость, принадлежность хронотипу «жаворонков» или «сов».

Специалисты подсчитали, что идеальное время сна должно составлять от 7 до 9 часов в сутки, а все другие значения оценивались как неправильное время сна.

Оказалось, что глаукома была выявлена у 8 690 человек. Ученые выяснили, что храп и дневной сон увеличивали развитие глаукомы на 10%, а бессонница или недостаточный сон — на 13%.

В результате авторы исследования составили определенные рекомендации: не спать на спине, лечить вовремя храп и бессонницу.

Врачи выяснили, что бессонница вызывается гормональным нарушением, вызванным высоким уровнем кортизола. Депрессия и тревога, которые проявляются в результате этого, также могут повышать внутриглазное давление.

Кроме того, приступы апноэ (храпа, затрудненного дыхания) во сне опасны. Они вызывают клеточную гипоксию, которая может повредить зрительный нерв.

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