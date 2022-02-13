Ученые рассказали о пользе подсчета калорий

Ученые в ходе двухлетнего исследования выяснили, что сокращение потребления калорий всего на 14 процентов привело к улучшению состояния тимуса — небольшого органа, который находится в области грудной клетки.

Исследователи из Йельского университета решили проверить, может ли ограничение потребления калорий улучшить здоровье людей.

Исследователи набрали 200 участников. Они определили базовое количество калорий для каждого участника, а затем попросили некоторых людей сократить их потребление на 14%. Другие продолжали есть, как ели.

Затем за добровольцами наблюдали в течение двух лет. Исследователи обнаружили, что тимус, один из ключевых органов, поддерживающих иммунную систему, содержал меньше калорий, меньше жира и лучше функционировал.

Кроме того, исследователи обнаружили, что в группе, которая ела меньше, наблюдалось заметное изменение экспрессии генов в жировой ткани. Поэтому подсчет калорий и отслеживание количества съеденного может быть полезным.

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