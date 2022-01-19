Ученые рассказали, полезен ли кетчуп

Диетологи советуют не есть сырые овощи. При термической обработке они теряют часть своих микроэлементов и витаминов, что снижает их полезность. Однако из этого правила есть исключения. Да, обработанные помидоры содержат больше ликопина, чем свежие.

Ликопин относится к группе каротиноидов — природных пигментов, содержащихся в растениях. Из всех каротиноидов он является самым мощным антиоксидантом и может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Он также способствует нормализации кровяного давления, снижению уровня холестерина и повышению риска развития гипертонии.

Ликопин, содержащийся в свежих помидорах, обнаруживается в сочетании с другими соединениями, что делает его более труднодоступным и, следовательно, менее усваиваемым организмом. При обработке помидоров эти вещества высвобождаются, поэтому приготовленные продукты содержат больше ликопина, чем сырые овощи. Поэтому мы готовим томатный суп и томатный сок.

Курсор ранее писал, что эксперт назвала специи, которые укрепляют иммунитет. Диетолог Екатерина Маркова рассказала, какие специи помогут укрепить иммунную систему во время пандемии коронавируса. Для нее, прежде всего, нужно обратить внимание на имбирь: популярный продукт является универсальным средством для профилактики и лечения простуды, улучшения кровообращения и восстановления работы желудочно-кишечного тракта.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.