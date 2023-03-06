Употребление чая в офисе может быть опасным для здоровья – исследование

Ученые обнаружили большое количество опасных бактерий при осмотре предметов общей кухни на рабочем месте, а потому призывают сотрудников офисов серьезно подумать об улучшении своих гигиенических стандартов.

Об этом сообщает Lad Bible.

Так, исследователи нашли доказательства наличия насекомых, которые обычно распространяются через фекалии на таких предметах, как чайники, дверные ручки холодильников и кофеварки, а также на кнопках микроволновых печей. Доктор Адам Робертс, микробиолог из Ливерпульской школы тропической медицины и главный исследователь кампании, сказал, что результаты показывают, что персонал не моет руки тщательно или вообще не моет руки после посещения туалета.

«Потенциальный косвенный эффект этого заключается в том, что если человек, который более восприимчив к инфекции, затем прикасается к тем же поверхностям, он может подвергнуться риску заболеть», – сказал он.

Ученые взяли мазки с общих кухонь в офисных помещениях и комнатах отдыха строителей и обнаружили несколько типов бактерий, включая кишечную палочку — распространенную бактерию, которая, как известно, вызывает желудочно-кишечные заболевания, такие как диарея и ИМП.

Они также обнаружили псевдомонаду, которая связана с респираторными инфекциями, и клебсиеллу, микроб, который распространяется через фекалии и может привести к пневмонии. Последний был обнаружен почти на всех 11 кухонных предметах.

Ученые также обнаружили, что на каждом предмете присутствовали грибки, причем дверные ручки холодильника были главным виновником. Однако есть простое решение, позволяющее свести риск к минимуму – как можно больше соблюдать правила гигиены рук.

«Дверные ручки холодильников, кофеварки и чайники оказались местами, где было больше всего бактерий, и все это предметы, к которым мы, вероятно, прикасаемся несколько раз в день. Главное, что нужно помнить, это то, что эти бактерии совершенно невидимы невооруженным глазом, поэтому, хотя эти предметы могут выглядеть чистыми, на самом деле они могут быть домом для множества разных микробов», – сказал директор отдела общественного здравоохранения Уоррингтона и уполномоченный по исследованиям Тара Радж.

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